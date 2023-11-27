В Сочи из-за урагана обрушился трехэтажный дом

Люди не пострадали

В Сочи обрушился трехэтажный дом из-за сильнейшего шторма.

Инцидент произошел в микрорайоне Лоо, под зданием подмыло землю. На фасаде дома появились крупные трещины. Жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.

На месте работают сотрудники МЧС, они разбирают завалы. Местные СМИ написали, что это был трехэтажный эллинг – гараж для лодок. В Сочи из них строят дома и гостиницы прямо на берегу моря.

Ранее в Краснодарском крае затопило апартаменты на побережье Адлера, в Лазаревском районе частично обрушился грунт на железнодорожных путях.

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