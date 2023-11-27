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В Лондоне призвали Запад вмешаться в российские выборы

12:02
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Предлагается спровоцировать беспорядки в России

Грядущие выборы в России – хороший повод для того, чтобы "дестабилизировать режим". Так считают Ивана Страднер из Фонда защиты демократии и Далибор Рохач из Американского института предпринимательства.

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В статье, которую написали эти "эксперты" для британского издания The Sunday Telegraph, они откровенно призывают Запад вмешаться в российские выборы. По мнению западных специалистов по демократии, следует использовать и подогревать "националистические настроения в России" и спровоцировать беспорядки в стране, используя ее этническое разнообразие.

Авторы статьи напоминают, что во времена холодной войны Соединенным Штатам удалось развалить СССР с помощью "мягкой силы" - в частности, используя влияние джаза и рок-н-ролла. Теперь же, по их мнению, следует использовать также более активную работу с элитой национальных меньшинств.

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