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Буря порвала самый большой флаг Украины

12:21
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Его заменят

Сильный ветер порвал в Киеве самый большой флаг Украины возле монумента "Родина-Мать".

Флаг приспустили накануне, незадолго до ухудшения погоды. Но это не помогло. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, можно заметить, что флаг порвался на две части аккурат на соединении желтого и голубого цветов.

Высота флагштока составляет почти 90 метров, масса - 32 тонны, сообщила городская администрация украинской столицы в Telegram-канале. Размер полотнища составляет 16 на 24 метра.

В настоящее время порванное полотнище снимают с флагштока, чтобы поднять новое.  

Ранее украинские власти водрузили на монумент "Родина-мать" украинский трезубец. До этого на щите, который держит женщина, был советский герб.

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