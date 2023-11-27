В Госдуме предложили частично продлить "дачную амнистию"

Это может затронуть имущество общего пользования в СНТ

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, который продлит до 2031 года действие "дачной амнистии" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Политик напомнил в своем Telegram-канале, что действие "дачной амнистии" завершится 1 января 2024 года в отношении строений, возведенных до 2004 года. Это усложнит процедуру оформления для тех, кто не успел воспользоваться послаблениями.

Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд, поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения, как того требует градостроительное законодательство.

Впервые "дачная амнистия" была объявлена в России 1 сентября 2006 года, а впоследствии несколько раз продлевалась: в 2009, 2015, 2018 и 2022 годах. "Дачная амнистия" разрешает гражданам зарегистрировать в упрощенном порядке дачный или садовый дом, который не значится в едином государственном реестре недвижимости. Также можно оформить в собственность земельный участок, на котором этот дом построен.

По аналогии с этим в России осенью 2021 года была запущена "гаражная амнистия". Она позволила россиянам в упрощенном порядке зарегистрировать гаражный бокс и землю под ним при условии, что строение было возведено до 30 декабря 2004 года.

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