Штормовое предупреждение в Москве продлили из-за ледяного дождя

В столице также ожидается очень сильный снег и гололед

Очень сильный снег ожидается в Москве. В некоторых районах столицы возможен ледяной дождь, гололед, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптика, штормовое предупреждение в Москве продлили до 13:00 27 ноября. В МЧС просят водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров. Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев, а пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Метеорологи сообщают, что сугробы в столице достигли 22 сантиметров – это январская норма. По данным синоптиков, прошедший в столице и Московской области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет, передает РИА Новости.

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