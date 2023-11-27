Москвичей предупредили о возвращении январских морозов

Осадки при этом сойдут на нет

Жителей столичного региона в последнюю неделю ноября ожидают морозы, более характерные для января. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказали в Московском метеобюро.

Как уточнила главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова, температура воздуха в ночное время может опускаться до 12 градусов мороза. Днем мороз станет только усиливаться, то есть температура в течение дня будет понижаться.

При этом осадки, в обилии наблюдавшиеся в минувшие выходные, сойдут на нет, сообщает РИА Новости.

Тем временем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что активный южный циклон принес в столицу за прошедшую ночь и предшествовавший ей вечер 16,5 мм осадков, что составляет треть от нормы ноября — 32%.

Всего с начала ноября в осадкомеры столичный метеорологов попало 75 мм небесной влаги, это почти полторы месячных нормы — 144%.

Из-за обильных снегопадов в Москве и Подмосковье продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности, а из-за риска ледяного дождя и сильного гололеда в столице введен "оранжевый" уровень, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России.

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