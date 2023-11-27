В Москве стартовал национальный форум Российского Красного Креста

В рамках форума пройдут обучающие мастер-классы

Развитие гуманитарной деятельности и её совершенствование в соответствии с актуальными запросами общества и государства обсуждают в эти дни в Москве. В столице стартовал второй национальный форум Российского Красного Креста.

Мероприятие объединит около 250 волонтёров и представителей движения, а также органов власти, бизнеса и общественных организаций. Участники делятся своим видением того, какие вызовы стоят перед гуманитарной сферой и как можно улучшить алгоритмы совместной работы. Кроме того, в рамках форума пройдут обучающие мастер-классы и будет анонсирован запуск Службы помощи.

"Более 156 лет Российский Красный Крест задает тон в развитии благотворительной и гуманитарной сферы нашей страны и неукоснительно следует своей миссии: облегчать и предотвращать страдания людей. Спасибо вам за ваш труд, ваше неравнодушие и готовность помочь всем, кто в этом нуждается", - заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

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