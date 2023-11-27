ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал национальный форум Российского Красного Креста

14:54
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

В рамках форума пройдут обучающие мастер-классы

Развитие гуманитарной деятельности и её совершенствование в соответствии с актуальными запросами общества и государства обсуждают в эти дни в Москве. В столице стартовал второй национальный форум Российского Красного Креста.

Мероприятие объединит около 250 волонтёров и представителей движения, а также органов власти, бизнеса и общественных организаций. Участники делятся своим видением того, какие вызовы стоят перед гуманитарной сферой и как можно улучшить алгоритмы совместной работы. Кроме того, в рамках форума пройдут обучающие мастер-классы и будет анонсирован запуск Службы помощи.

"Более 156 лет Российский Красный Крест задает тон в развитии благотворительной и гуманитарной сферы нашей страны и неукоснительно следует своей миссии: облегчать и предотвращать страдания людей. Спасибо вам за ваш труд, ваше неравнодушие и готовность помочь всем, кто в этом нуждается", - заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Национальный форум Российского Красного Креста
Национальный форум Российского Красного Креста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.