В Москве наградили победителей международного хакатона по ИИ

Соревнование объединило более двух тысяч молодых специалистов

В Москве на ВДНХ наградили победителей первого международного хакатона по искусственному интеллекту. Проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Соревнование объединило свыше двух тысяч молодых специалистов со всего мира. Им предстояло решить 10 задач от компаний-партнёров мероприятия, которые направлены на улучшение качества жизни людей. Участники получили обратную связь по разработанным решениям, а также возможность карьерного роста и развития в IT-сфере. Международный хакатон стал одним из десяти мероприятий по искусственному интеллекту в этом сезоне проекта "Цифровой прорыв".

"Это был длинный невероятно насыщенный сезон проекта. Мы провели 10 хакатонов по всей стране: от Санкт-Петербурга до Хабаровска. В нём приняли участие рекордное количество конкурсантов - это более 10 тысяч талантливых ITшников. Рекордное количество задач, рекордный призовой фонд", - отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

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