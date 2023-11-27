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В Москве стартовал финал конкурса "Флагманы образования"

14:55
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Главная цель проекта - выявить и поддержать лучших молодых специалистов

Информация о перспективах, которые открывает президентская программа "Россия - страна возможностей". В Москве стартовал финал конкурса "Флагманы образования".

Отличный шанс для педагогов и руководителей учебных заведений заявить о себе, поделиться опытом. Главная цель проекта - выявить и поддержать лучших молодых специалистов, которые используют в работе инновационные подходы. Участвуют 265 человек - победители региональных этапов, которые прошли в прошлом месяце во всех субъектах страны. По словам организаторов, всех финалистов ждет насыщенная программа.

"Участники финала смогут не только проверить себя, не только пообщаться с коллегами, не только послушать интересные лекции и выступления самых разных экспертов, но и получат возможность пройти образовательную программу, которая будет предложена победителям", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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Проект "Флагманы образования"
Проект "Флагманы образования"
Проект "Флагманы образования"
Проект "Флагманы образования"
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