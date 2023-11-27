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В Москве подвели итоги Евразийского конкурса высокой моды "Этно-Эрато"

14:58
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Цель проекта - показать многообразие национальных костюмов

Более 100 уникальных авторских коллекций, мастера из России и семи зарубежных стран. В Москве подвели итоги Евразийского конкурса высокой моды "Этно-Эрато".

Проект направлен на единение народов. Его цель - показать многообразие национальных костюмов, а также сохранить и развить культурные традиции и семейные ценности.

Мероприятие помогает талантливым дизайнерам и модельерам заявить о себе и получить неоценимый опыт международного сотрудничества. Участники состязались в девяти номинациях. В этом году впервые выбирали "Лучший костюм народов Африки". Завершился конкурс праздничным гала-концертом в Большом зале правительства Москвы.

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Конкурс высокой моды "Этно-Эрато"
Конкурс высокой моды "Этно-Эрато"
Конкурс высокой моды "Этно-Эрато"
Конкурс высокой моды "Этно-Эрато"
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