Собянин открыл дорогу-связку между Волгоградским и Рязанским проспектами

Проект очень важный

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии части Окской улицы на юго-востоке города. Сквозной проезд позволит обеспечить связь между двумя крупными вылетными магистралями, а также перераспределить транспортные потоки сразу пяти районов.

2-й Вязовский проезд пролегает через тихие дворы. Рядом - буквально в нескольких сотнях метров - Окская улица. Она появилась на карте Москвы 60 лет назад. И всё это время была разделена на две части железнодорожными путями. Рядом - большая промзона. Поезда следовали к её грузовой станции.

Проезжая по 2-му Вязовскому проезду от Рязанского проспекта, до сегодняшнего дня водители упирались в тупик. Проблемы были не только у автомобилистов, но и у пешеходов. Теперь дорога идёт по прямой. Сегодня движение на новом участке запустил Сергей Собянин.

По всей Москве реализуется множество крупных дорожных проектов. Но внимание уделяется и транспортной инфраструктуре жилых районов. Иногда строительство небольшого участка дороги позволяет решить большие проблемы. Отрезок между Окской улицей и Рязанским проспектом - тот самый случай. Его длина - чуть больше 2 км. Но пользоваться им ежедневно смогут жители сразу нескольких районов: Кузьминок, Текстильщиков, Вешняков, Рязанского и Выхино-Жулебина.

"Мы в Москве за последние годы, в основном, создали большой транспортный каркас и в ближайшие годы усилия будут направлены на создание локальных проектов улично-дорожной сети, которые обеспечат улучшение в тех или иных районах транспортной доступности", - сообщил Собянин.

С запуском движения не только оказалась обеспечена связь между двумя крупными вылетными магистралями. Будут перераспределены транспортные потоки с улиц Зеленодольская и Жигулёвская. Кроме того, новой дорогой в будущем станут пользоваться жители строящихся кварталов. Рядом с Окской улицей в данный момент возводятся дома в рамках реорганизации старых промышленных зон.

"На Окской улице и Вязовском проезде был сделан сквозной проезд, реконструирован грузовой двор перед железной дорогой", - отметил Собянин.

Было предусмотрено и переустройство полутора километров железнодорожных путей. Строительно-монтажные работы удалось завершить досрочно. "Кусочек небольшой, но социально значимый. Люди смогут по времени экономить до 30 минут, объезжая пробку по альтернативным проездам", - сообщил руководитель проекта Андрей Картышев.

На этом работы не окончены. К весне 2-й Вязовский проезд - там, где он примыкает к Окской улице - облагородят. Территорию озеленят: высадят 240 деревьев и 8 тысяч кустарников.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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