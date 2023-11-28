Школьники изучают, как построить бизнес-модель

В Москве для школьников предпринимательских классов начали проводить выездные экскурсии в действующие компании. Программа для юных бизнесменов появилась в учебных заведениях Москвы всего три года назад, но она уже завоевала небывалую популярность. Сейчас по ней учатся около восьми тысяч старшеклассников.

Учащиеся предпринимательских классов столичных школ постигают азы будущей профессии в музеях. Изучают товарно-денежные отношения от античности до наших дней. Погружаются не только в бизнес-процессы и экономику, но и знакомятся с жизнью и карьерой известных российских предпринимателей. На этот раз тема для обсуждения - меценаты и благотворители. Причем, тут же переходят к практике.

Старшеклассники задачи схватывают на лету. Несколько минут - и уже готовы предложить свой вариант актуального сегодня благотворительного проекта.

"У нас идея помощи людям, которые подверглись любому насилию. Бывают ситуации, когда люди не могут уйти из дома по различным причинам. И мы предоставляем им жилье и психологическую поддержку", - рассказала ученица предпринимательского класса Ксения.

До того, как самим окунуться в мир предпринимательства, старшеклассников учат главному - не забывать о помощи другим людям. А уж как заработать на это деньги, уже рассказывают на уроках.

В этом году проект "Предпринимательский класс в Московской школе" вышел на новый уровень. Помимо углубленного изучения предметов - обязательные спецкурсы для освоения практических навыков.

"Они и изучают, как построить бизнес-модель, как создать бизнес-план. Что такое воронка продаж, как выходить со своими проектами, представлять их инвесторам. Вот такой большой масштаб, который сейчас реализуется в проекте", - пояснила Гульнара Кошимбетова, куратор проекта "Предпринимательский класс в Московской школе".

Причем, уже на второй год обучения у многих есть реальные проекты. "Благодаря знаниям, которые я получил в предпринимательском классе, я смог с моим компаньоном открыть бренд одежды. Мне очень помогли знания в экономике, в праве, чтобы сделать все грамотно. И обрело успех какой-то. Какие-то продажи идут, и мы развиваемся", - рассказал ученик предпринимательского класса Георгий.

Предпрофессиональный класс - это еще и возможность получить дополнительное образование. В проекте участвуют и столичные колледжи. Экскурсии в офисы успешных компаний - еще один способ узнать о профессии изнутри. Опытные предприниматели готовы поделиться со старшеклассниками не только стратегиями бизнес-моделирования, но и секретами создания и развития собственного дела.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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