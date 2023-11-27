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В Москве изъяли более трех миллионов поддельных пачек сигарет

15:13
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Ведется следствие

На любой вкус. Более трёх миллионов поддельных пачек сигарет изъяли полицейские на севере Москвы. Следователи выяснили, что немаркированная продукция поставлялся со склада в области. Упакована она была в пачки популярных брендов.

Производство организовали в промзоне под Тулой, причем, весь процесс: от закрутки до упаковки. Вот только о соблюдении санитарных норм и не думали: сигареты хранились в грязных контейнерах, а сам табак был свален кучей на полу и его в буквальном смысле сгребали лопатой.

В ходе обысков из незаконного оборота было изъято продукции на 350 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Восемь фигурантов - под подпиской о невыезде, ещё двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

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