В Москве изъяли более трех миллионов поддельных пачек сигарет

Ведется следствие

На любой вкус. Более трёх миллионов поддельных пачек сигарет изъяли полицейские на севере Москвы. Следователи выяснили, что немаркированная продукция поставлялся со склада в области. Упакована она была в пачки популярных брендов.

Производство организовали в промзоне под Тулой, причем, весь процесс: от закрутки до упаковки. Вот только о соблюдении санитарных норм и не думали: сигареты хранились в грязных контейнерах, а сам табак был свален кучей на полу и его в буквальном смысле сгребали лопатой.

В ходе обысков из незаконного оборота было изъято продукции на 350 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Восемь фигурантов - под подпиской о невыезде, ещё двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

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