На ВДНХ продолжаются реставрационные работы на павильоне "Карелия"

Здание, украшенное деревянной скульптурой, является единственным на территории ВДНХ

За современными строительными лесами - бескрайняя дремучая тайга. Именно так сейчас выглядит павильон "Карелия" на ВДНХ, где продолжаются реставрационные работы. Большую часть фасада здания украшает деревянное панно, поэтому перед архитекторами стоит непростая задача.

"Достаточно плачевное состояние деревянной резьбы на павильоне, потому что она почти 70 лет простояла на семи ветрах, не укрытая ничем. Естественно, все реставрационные работы будут начаты после скрупулёзного исследования", - сообщила Анна Горячева, главный архитектор-историк отдела по сохранению объектов культурного наследия Департамента капремонта и строительства ВДНХ.

Изучать придется много. Здание, украшенное деревянной скульптурой, является единственным на территории ВДНХ. И одним из четырех с богато декорированной резьбой. Его автором является Лев Кардашев, который еще в середине 50-х старался отразить на фасаде главные отрасли экономики республики. Тут тебе сельское хозяйство, рыболовство, лесная промышленность и животноводство, и все исключительно из карельской березы и лиственницы.

"Это хороший материал, он очень прочный. У него есть свои особенности в виду того, что он не растет достаточно большим, но поэтому он очень плотный и смолянистый", - пояснил Михаил Полянский, специалист по реставрации произведений из дерева.

Но даже при таких свойствах материала время накладывает свой отпечаток. Например, те детали, которые были защищены от воздействия влаги и солнечных лучей, сохранились лучше всего.

Визуально дефект можно распознать не всегда. Порой, реставраторам по дереву, словно археологам, приходится бережно убирать слой за слоем. Сохранить исторический оригинал в мастерской стараются по максимуму. Детали, которые не подлежат восстановлению, будут выполнены заново.

"За 70 лет скульптуры пришли в аварийное техническое состояние. В настоящий момент реставраторы их бережно демонтировали, сейчас занимаются их изучением, и реставрация скульптур будет проходить в условиях реставрационной мастерской", - сообщил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

Предполагается, что работы по восстановлению продлятся примерно год. Но окончательно вернуться на прежнее место скульптуры смогут только после полной реставрации всего павильона.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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