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МККК рассказал о помощи России в разрешении гуманитарного кризиса в Газе

13:10
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Российская сторона оказывает содействие

Международный Комитет Красного Креста (МККК) поддерживает контакты с Москвой по вопросу ситуации в секторе Газа. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал руководитель делегации организации в Москве Борис Мишель.
Россия отправила в Газу свыше 245 тонн гуманитарной помощи

Мишель уточнил, что речь идет о разноуровневых контактах — и в Москве, и по месту нахождения штаб-квартиры МККК в Женеве.

Ситуация в секторе Газа активно обсуждается с российскими властями, в том числе с Министерством иностранных дел России, цитирует Мишеля РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что утверждение Израилем и ХАМАС сделки по освобождению части заложников — это первые хорошие новости из Газы за длительное время. Он подчеркнул, что "только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы".

При этом в Вашингтоне нарастает недовольство политикой президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке. Обострение ситуации в секторе Газа "расшатало администрацию сильнее любой другой проблемы, возникшей за первые три года Байдена в должности президента", причем "даже ключевые советники признают, что конфликт нанес ущерб американским позициям на мировой арене", утверждают источники.

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