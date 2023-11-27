В Кремле предупредили Израиль о бесполезности уничтожения ХАМАС

Это не гарантирует Израилю безопасность

Уничтожение руководства палестинского движения ХАМАС вряд ли обеспечит Израилю безопасность. Такое мнение высказал в понедельник, 27 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков.

Как заявил Ушаков, "даже обезглавив ХАМАС, даже утопив сектор Газа в крови, вряд ли удастся обеспечить безопасность Израиля".

При этом помощник российского лидера предупредил, что "через какое-то время волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, этого исключать нельзя", сообщает "Интерфакс".

Новый виток в палестино-израильском конфликте начался 7 октября, когда ХАМАС нанесло серию ударов, а Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию против палестинского движения. Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявлял, что речь идет о полномасштабной войне, главная цель которой — полная ликвидация военного потенциала ХАМАС.

24 ноября началась четырехдневная гуманитарная пауза, согласованная Тель-Авивом и ХАМАС для обмена заложниками. Израиль выпустит из тюрем 150 заключенных палестинских женщин и подростков, ХАМАС освободит 50 заложников. При этом в анклав допустили грузовики с топливом и необходимыми местным жителям вещами.

Однако министр обороны Израиля Йоав Галлант предупреждал, что по завершении гуманитарной паузы ЦАХАЛ возобновит масштабные военные действия, которые продлятся еще как минимум два месяца.

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