В США признали уникальные характеристики истребителя Су-30СМ

Он успешно уничтожает украинские безэкипажные катера

Грозой украинских безэкипажных катеров назвали эксперты американского издания Military Watch Magazine российский истребитель Су-30СМ. Они отметили, что самолет, используемый российской армией в зоне спецоперации, обладает высокой выносливостью и исключительной маневренностью.

Отмечается главное новшество его конструкции. Это уникальный радар - РЛС с фазированной решеткой Н011М “Барс”, с максимальной дальностью обнаружения 400 километров. Радар один из крупнейших на истребителях за всю историю, он обеспечивает высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях.

Эксперты подчеркивают, что истребитель можно использовать для разных задач. Радар обеспечивает эффективное наведение вооружения, которое может применяться из-за пределов действия ПВО противника.

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