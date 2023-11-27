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Ураган выбросил сухогруз на мель в Турции

13:51
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Команду спасли

В Турции сел на мель пятый за несколько дней непогоды сухогруз.

Речь идет о сухогрузе Vamos, он шел под флагом Камбоджи. Спасателям удалось эвакуировать 11 человек, включая двоих граждан Турции, передает ТАСС.

В Турции в понедельник действуют желтый и оранжевый коды погодной опасности. Ожидаются ливни, ураганы и подтопления, а в горах – снегопад.

Ранее вследствие бушующего шторма сел на мель сухогруз FR Pearl / Esenyalı у турецкого порта Хопа. Идет операция по спасению экипажа судна.

Несколькими днями ранее у берегов Турции затонул Сухогруз Kafkametler – пятерых членов экипажа нашли мертвыми, еще семерых ищут. Также на мель сели еще два сухогруза, их экипажи удалось спасти.

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