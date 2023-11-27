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Варшава засекретила состав нового правительства Польши

13:20
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Имена членов кабмина станут известны во время приведения к присяге

Состав нового правительства Польши власти держат в секрете. Тайну откроют во время приведения членов кабинета Матеуша Моравецкого к присяге, сообщил глава кабинета президента Польши Марчин Мастелерек.

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Польский президент Анджей Дуда проведет церемонию приведения к присяге нового правительства, сформированного экс-премьером Моравецким, в 16:30 (18:30 по московскому времени) 27 ноября. У Моравецкого будет две недели для того, чтобы получить от сейма вотум доверия для кабмина.

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, в свою очередь, заявил, что состав нового правительства будет существенно отличаться от предыдущего. По его словам, в кабинет избраны не политики правящей партии, а эксперты в своих отраслях, передает РИА Новости.

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