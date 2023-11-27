Скифское золото доставили в Киево-Печерскую лавру

Коллекция так и не вернулась в музеи Крыма

Грузовик со скифским золотом въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказали в таможенной службе Украины.

Ожидается, что в сокровищнице лавры украинские таможенники проведут идентификацию предметов коллекции.

Общий вес коллекции составляет 2 694 килограмма, цитирует сообщений украинской таможни ТАСС.

Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам скифское золото для экспонирования на выставках. В Россию, в состав которой в 2014 году вошел Крым, культурные ценности так и не вернулись.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Нидерландов постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Нидерландский Верховный суд поддержал это решение. В России сочли эти действия хищением, в связи с чем был подключен Следственный комитет.

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