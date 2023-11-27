Почти 2 млн жителей юга России остались без электричества

Виной тому сложные погодные условия

Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий на юге России. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказали в российском Министерстве энергетики.

В ведомстве уточнили, что проблемы возникли в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В Минэнерго подчеркнули, что работают над восстановлением энергоснабжения россиян, работы ведутся в усиленном режиме, сообщает ТАСС.

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик рассказала, что в регионе из-за непогоды возникли проблемы с отсутствием мобильной связи. Они фиксируются в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах.

Ранее сообщалось, что в сочинском микрорайоне Лоо обрушился трехэтажный дом из-за сильнейшего шторма. Под зданием подмыло землю, на фасаде дома появились крупные трещины. Жители успели эвакуироваться, обошлось без жертв и пострадавших.

При этом затопление зала в Севастопольском аквариуме-музее стало причиной гибели свыше 500 морских животных. В Институте биологии южных морей пострадали четыре научные лаборатории, в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

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