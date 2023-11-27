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Журналистку Баязитову приговорили к 5 годам колонии

13:32
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Прокурор просил 14 лет колонии, а потерпевший - условный срок

Журналистка, автор канала "Адские бабки" Александра Баязитова приговорена к пяти годам колонии за вымогательство. Такой приговор в понедельник, 27 ноября, вынес Басманный суд Москвы.

Проходившая по делу медиатехнолог Ольга Архарова получила 4,5 года.

Баязитова и Архарова признаны виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Они, по версии следствия, просили у бизнесмена деньги за "блок на негатив" в публикациях. Позднее сам Ушаков просил назначить фигурантам дела условный срок.

Прокурор просил приговорить Александру Баязитову к 14 годам колонии. При этом у журналистки есть хронические заболевания и сахарный диабет, также на ее иждивении находится пожилая мама.

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Журналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова
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