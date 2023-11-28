Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Луна в Близнецах объединилась с Венерой в Весах

Овны

Вам сегодня будет легко общаться с противоположным полом, да и просто выражать свои мысли. Луна и Венера в воздушных знаках помогут наладить контакт с кем угодно.

Тельцы

Работающие представители знака сегодня могут рассчитывать на понимание и эмпатию руководства. Если вы готовы к разговору о повышении зарплаты - можно сделать это прямо с утра.

Близнецы

Луна в вашем знаке объединилась с Венерой в Весах, чтобы помочь людям находить общий язык. Сегодня можно достичь компромисса практически с любым оппонентом.

Раки

Составить семейный бюджет, выгодно купить или продать товары для дома - это вы можете! Вам сегодня везет в делах, которые связаны с деньгами и домашними проектами.

Львы

Вы находитесь на подъеме и чувствуете прилив сил, творческий порыв. Вам будет легко раскрасить яркими красками этот ничем не примечательный ноябрьский день.

Девы

Если вы уделяете много времени и сил карьере, сегодняшний день сулит успех. Будьте внимательны к женщинам, принимающим решения. Постарайтесь поладить с ними.

Весы

Ищите женщину - именно прекрасный пол поможет вам во всем. Венера в вашем знаке соединилась с Лунным узлом: многие встречи и разговоры будут судьбоносными.

Скорпионы

Вам не стоит афишировать свои планы и дела, особенно финансовые. Вот когда все получится, можно будет рассказывать, как вы этого достигли. А пока - потерпите.

Стрельцы

Держитесь, помощь уже близко! Сегодня вы почувствуете, что ваши проблемы начинают рассасываться, как только вы решительно и смело беретесь за них.

Козероги

Честолюбивых представителей знака ждет приятный во всех отношениях день. На работе, учебе, в творчестве вы достигнете своих целей, да еще и получите массу комплиментов!

Водолеи

Сегодня можно заняться своей внешностью: как насчет новой прически или одежды? Вам все будет к лицу, потому что синергия Венеры и Луны сегодня созвучна вашей.

Рыбы

Прекрасный день ждет представителей знака, занятых семейными делами. Вы сделаете все, что задумали, а ваши домашние одобрят и оценят каждое ваше действие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"