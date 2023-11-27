Аксенов оценил защищенность Крыма от терактов

Все террористы наказаны

Глава Крыма поблагодарил ФСБ, МВД, Росгвардию за эффективную работу в республике. Сергей Аксенов отметил, что все террористические акты, совершенные на территории полуострова, раскрыты, участвовавшие в них террористы задержаны.

Аксенов подчеркнул в интервью телеканалу "Россия 24", что этот процесс будет продолжен. Террористам не место на крымской земле, всех виновных ждет заслуженное наказание в рамках действующего законодательства, заключил глава Крыма.

На днях из Киева раздались новые угрозы в адрес жителей полуострова. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил новым взрывом на Крымском мосту. Он заявил, что СБУ подрывала мост с помощью морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

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