Путин обсудил с главой ВТБ Костиным состояние банковского сектора

Состояние российского банковского сектора и судостроения обсудили сегодня Владимир Путин и председатель правления ВТБ Андрей Костин на рабочей встрече в Кремле.

В октябре президент своим указом передал под управление банка акции Объединённой судостроительной корпорации для финансового оздоровления и повышения эффективности. Сейчас готовится новая стратегия развития отрасли. Сам банк ВТБ в этом году выйдет на рекордную прибыль. Как и вся финансовая сфера страны, он справился с давлением Запада.

Путин: Вот видите, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом.

Костин: Безусловно. И банковский сектор готовился, конечно, к разному развитию ситуации, но экономика оказалась устойчивой, поэтому мы видим экономический рост.