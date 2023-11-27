"Божье чудо!": памятник Андрею Первозванному уцелел во время мегашторма

Набережную снесло, а монумент уцелел
В Севастополе во время сильнейшего шторма чудом уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному.
Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказала Крымская митрополия в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах можно заметить, как уцелевший памятник возвышается посреди всех разрушений на набережной.
"Сильный ураган с волнами до 8 метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым", - говорится в сообщении.
Местные жители написали в чатах города, что Памятник не тронули ни "камни размером с пол-автомобиля", ни восьмиметровые волны.
"Он был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, это - Божье чудо!" - отметили россияне.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"