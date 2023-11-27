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Лавров: пора забыть о зависимости от "вывертов" Европы

14:27
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Брюссель делает это под воздействием Вашингтона

Думать о том, как восстановить отношения с Европой, сейчас не время. Надо задуматься о том, как перестать зависеть от "вывертов" в европейской политике, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Российский министр пояснил: он имеет ввиду, прежде всего, действия Брюсселя в торгово-экономической, инвестиционной сфере. Их Европа делает под воздействием Вашингтона, сказал Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По словам дипломата, стране следует обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики. Имеются ввиду сферы, от которых зависит будущее страны, жизнь и безопасность ее граждан, приводит слова министра РИА Новости.

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