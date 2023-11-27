В "МЭШ" появилась возможность регистрироваться на культурные мероприятия

Всего представлено 11 направлений

В "Московской электронной школе" появилась возможность регистрироваться на культурные мероприятия в столице. Сервис называется "Горизонты".

Здесь собрана информация о детских и юношеских просветительских бесплатных мероприятиях города. Раздел будет рекомендовать школьникам занятия в соответствии с их возрастом, а сведения о регистрации появятся в расписании электронного дневника "МЭШ".

Всего представлено 11 направлений, таких как "Культура и искусство", "Спорт", "Урбанистика", "Экономика", "Мода и красота", "Точные науки". Пока сервис запущен в тестовом режиме, но в будущем планируют расширять набор тем.

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