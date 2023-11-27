ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "МЭШ" появилась возможность регистрироваться на культурные мероприятия

15:10
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Всего представлено 11 направлений

В "Московской электронной школе" появилась возможность регистрироваться на культурные мероприятия в столице. Сервис называется "Горизонты".

Здесь собрана информация о детских и юношеских просветительских бесплатных мероприятиях города. Раздел будет рекомендовать школьникам занятия в соответствии с их возрастом, а сведения о регистрации появятся в расписании электронного дневника "МЭШ".

Всего представлено 11 направлений, таких как "Культура и искусство", "Спорт", "Урбанистика", "Экономика", "Мода и красота", "Точные науки". Пока сервис запущен в тестовом режиме, но в будущем планируют расширять набор тем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Московская электронная школа (МЭШ)
Московская электронная школа (МЭШ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.