Медведице Айке из Московского зоопарка исполнилось три года

Ей приготовили вкусный подарок

Белая, красивая и молодая! У медведицы Айки в Московском зоопарке - день рождения. Ей исполнилось 3 года. Для юной именинницы приготовили большой торт. И это не бисквит с сомнительным кремом. Только любимые и полезные ингредиенты: рыба, варёная свёкла, ягоды и фрукты.

Чтобы всё это держалось, но не затвердело на морозе, слои скрепили снегом. Айке понравилось! А после холодного десерта медведица с интересом разворачивала курицу, спрятанную в бумажном мешке. Ловила карпов, часть из которых запустили в бассейн. А одну рыбу спрятали в бочку, чтобы зверю было интереснее.

Ну и в довершении культурной программы - катание с любимой снежной горке, украшенной по случаю торжества.

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