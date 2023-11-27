ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведице Айке из Московского зоопарка исполнилось три года

15:22
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Ей приготовили вкусный подарок

Белая, красивая и молодая! У медведицы Айки в Московском зоопарке - день рождения. Ей исполнилось 3 года. Для юной именинницы приготовили большой торт. И это не бисквит с сомнительным кремом. Только любимые и полезные ингредиенты: рыба, варёная свёкла, ягоды и фрукты.

Чтобы всё это держалось, но не затвердело на морозе, слои скрепили снегом. Айке понравилось! А после холодного десерта медведица с интересом разворачивала курицу, спрятанную в бумажном мешке. Ловила карпов, часть из которых запустили в бассейн. А одну рыбу спрятали в бочку, чтобы зверю было интереснее.

Ну и в довершении культурной программы - катание с любимой снежной горке, украшенной по случаю торжества. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Медведица Айка
Медведица Айка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.