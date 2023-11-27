Песков рассказал, как Путин добирался на работу

Москву завалило снегом

Президент России Владимир Путин добирался на работу еще до того, как город засыпало снегом, поэтому ему пришлось не так тяжело. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что зима "наступает каждый год, также каждый год идет снег", поэтому с данной точки зрения "ничего необычного не произошло".

Российский лидер с утра заслушал доклады о стихийных бедствиях в Крыму и других регионах, дал поручения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Однако личный приезд Владимира Путина в пострадавшие от непогоды районы на юге страны пока не требуется, хотя президент всегда готов к таким поездкам, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жителей столичного региона в последнюю неделю ноября ожидают морозы, более характерные для января. При этом осадки, в обилии наблюдавшиеся в минувшие выходные, сойдут на нет.

Разгул стихии на юге России вынудил местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации, в Крыму объявили понедельник нерабочим днем. Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

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