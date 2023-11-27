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Песков рассказал, как Путин добирался на работу

14:44
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Москву завалило снегом

Президент России Владимир Путин добирался на работу еще до того, как город засыпало снегом, поэтому ему пришлось не так тяжело. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Штормовое предупреждение в Москве продлили из-за ледяного дождя

Спикер Кремля напомнил, что зима "наступает каждый год, также каждый год идет снег", поэтому с данной точки зрения "ничего необычного не произошло".

Российский лидер с утра заслушал доклады о стихийных бедствиях в Крыму и других регионах, дал поручения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Однако личный приезд Владимира Путина в пострадавшие от непогоды районы на юге страны пока не требуется, хотя президент всегда готов к таким поездкам, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жителей столичного региона в последнюю неделю ноября ожидают морозы, более характерные для января. При этом осадки, в обилии наблюдавшиеся в минувшие выходные, сойдут на нет.

Разгул стихии на юге России вынудил местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации, в Крыму объявили понедельник нерабочим днем. Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

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