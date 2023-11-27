Орнелла Мути решила работать в России

У актрисы есть опыт работы с советским режиссером Григорием Чухраем

Орнелла Мути хочет поработать в России. Знаменитая итальянская актриса приехала в Москву, она сыграет в спектакле "Бетховен.Героическая жизнь гения".

Орнелла Мути родилась в Риме в марте 1955 года. У бабушки актрисы по материнской линии были русские корни. У артистки был опыт работы с советским режиссером Григорием Чухраем. В 1979 году Мути снялась в его фильме "Жизнь прекрасна".

По словам актрисы, которые приводит KP.ru, когда она снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия - совершенно не та, что сейчас. Тем не менее, артистка очень хочет поработать в этой стране. Орнелла Мути в феврале прошлого года заявила о желании стать гражданкой России. По словам актрисы, она считает российскую культуру частью собственной, уже начала учить русский язык и собирает документы для получения гражданства.

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