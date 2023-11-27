Москва не одобряет любых попыток конфронтации

Россия внимательно следит за планами США развернуть в Азии новые ракеты средней дальности. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что попытки сдерживания кого бы то ни было — как, например, заявленные Вашингтоном планы в отношении Китая — "это то, чего мы не одобряем".

Как отметил Песков, для российской стороны "важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые угрожали бы нашим интересам и безопасности", сообщает ТАСС.

Азиатский регион продолжает притягивать внимание Запада, стремящегося использовать его в своих интересах. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупреждала, что западные страны предпринимают конкретные действия для разобщения государств Центральной Азии — "мы понимаем их цели и задачи и, конечно, это опасно".

При этом глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что руководство России продолжает сотрудничать со многими игроками Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках различных международных организаций – например, БРИКС. При этом своими санкциями Запад пытается не допустить усиления роли России в странах Азии.

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