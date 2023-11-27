Число погибших от стихии на Кубани и в Крыму увеличилось до 4

В Новороссийские нашли тело мужчины

В Краснодарском крае нашли еще одного погибшего из-за непогоды

Тело мужчины обнаружили в Новороссийске, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Таким образом, число погибших в Краснодарском крае и Крыму увеличилось до четырех человек.

Мощный шторм обрушился на Крым накануне вечером. Пострадали десятки человек. Стихи оставила без света около 400 тысяч человек. Затоплены десятки домов.

Стихия также затронула Краснодарский край. Ухудшения погоды ждут на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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