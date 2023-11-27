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Лавров оценил возможность снятия антироссийских санкций

15:36
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Запад не планирует снимать ограничения с России

Завершение украинского конфликта не является гарантией снятия ограничений Запада в отношении Москвы – большинство антироссийских санкций, вероятно, останутся навсегда. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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По словам дипломата, когда украинский кризис будет урегулирован, страны Запада попытаются "втихаря" вооружить Киев и продолжат агрессию против Москвы.

"Даже когда они говорят, что "вот когда все закончится", большинство санкций останутся", - спрогнозировал Лавров, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

8 ноября глава МИД России Сергей Лавров назвал разрушение мировой экономики истинной целью антироссийских санкций и отметил, что Москва продолжит укреплять сотрудничество со многими игроками Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках БРИКС.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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