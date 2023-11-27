Экономист спрогнозировал укрепление рубля до 85 за доллар

Тренд сохранится до конца текущего года

До конца текущего года курсовая стоимость американской валюты опустится до 85 рублей. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" заявил финансовый эксперт Владимир Григорьев.

"Ниже – маловероятно, хотя полностью исключать нельзя", - спрогнозировал Григорьев.

Эксперт назвал главным фактором стабилизации курса рубля введенные президентом России валютные ограничения и подчеркнул, что динамика укрепления курса национальной валюты, вероятно, сохранится до конца 2023 года.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин призвал граждан не ожидать кардинальных изменений курса национальной валюты. Экономист подчеркнул, что, несмотря на текущий рост инфляции, российский рубль продолжит укрепляться.

1 ноября президент России Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян. При этом глава государства указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары.

27 октября Центробанк принял решение об очередном повышении ключевой ставки. В этот раз руководство денежно-кредитного регулятора подняло ставку сразу на 2 п.п. – c 13 до 15 процентов.

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