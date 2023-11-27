Столтенберг пообещал избежать прямого противостояния НАТО с Россией

Это одна из важных задач блока, заверил политик

Североатлантический альянс стремится не допустить эскалации конфликта на Украине и помешать его перерастанию в прямое противостояние с Россией. Об этом заявил в понедельник, 27 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик заверил, что именно с этой целью военно-политический блоки наращивает свое присутствие на востоке альянса, сообщает "Интерфакс".

И мы не допускаем этой эскалации, так как направляем России ясный сигнал о том, что мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. И мы делаем это не только на словах, но и на деле: усиливая наше присутствие на восточном фланге альянса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать заявление властей Сербии о готовности развивать отношения с НАТО при сохранении военного нейтралитета, отметил, что Сербия находится "в окружении", поэтому вынуждена выстраивать диалог.

При этом спикер Кремля заявил, что считает очевидным намерение государств — членов НАТО и дальше повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые они поставляют Украине. Однако Песков подчеркнул, что никакого влияния на ход боевых действий и их результат это иметь не будет.

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