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Путину доложили о штормах в российских регионах

15:23
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Президент поручил принять меры для ликвидации последствий стихии

Владимиру Путину доложили о ситуации в нескольких российских регионах, пострадавших от удара стихии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, президенту доложили о погодных условиях в охваченных стихией регионах утром. Российский лидер, по словам Пескова, обсудил ситуацию по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Путин поручил правительству в связи с неблагоприятными погодными условиями принять меры по ликвидации последствий, внимательно отнестись к сложившейся обстановке, приводит слова Пескова ТАСС.

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