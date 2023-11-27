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Россия рассказала о применении Киевом химоружия против властей новых регионов

15:40
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Такое заявление сделал глава российской делегации на сессии в ОЗХО

В отношении представителей власти новых российских регионов киевский режим применял химические поражающие вещества. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский.

Как подчеркнул Лысогорский, Москва располагает данными о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что киевский режим продолжает использовать химическое оружие против российских войск. В частности, ВСУ несколько раз применяли начиненные химией боеприпасы под Донецком и в районе Артемовска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Кроме того, на Украине идет реализация американской военно-биологической программы. В Минобороны России указывали, что в марте 2023 года Вашингтон утвердил новую стратегию в области производства биологического оружия, задача которой — "биологический шантаж".

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