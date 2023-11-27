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ВСУ потеряли до 280 боевиков под Красным Лиманом

15:44
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Еще более 100 военнослужащих уничтожены на донецком направлении

ВС России благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили на брифинге в Минобороны России.

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В военном ведомстве отметили, что также нанесен удар по живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР. В результате противники потерял до 280-ти военнослужащих и две боевые бронированные машины.

Около 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты потеряли ВСУ на донецком направлении. Здесь подразделения "Южной" группировки войск нанесли удар по живой силе и технике 24-й и 93-й украинских механизированных бригад в районах Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.

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