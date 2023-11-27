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Лавров заявил об отсутствии у России планов по завоеванию Европы

17:08
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Главная задача - ликвидация киевского режима

У Москвы нет каких-либо агрессивных или захватнических замыслов по отношению к странам ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Дипломат прокомментировал слова главы Пентагона о возможности нападения ВС России на страны Европы. По его словам, стратегическая задача российских военных – ликвидация киевского режима.  

"Никаких агрессивных замыслов нет, не было и быть не может", - подчеркнул глава ведомства, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование украинского кризиса не является гарантией снятия антироссийских санкций. По словам дипломата, когда конфликт будет урегулирован, Вашингтон вновь попытается вооружить Киев и продолжит агрессию против Москвы.  

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