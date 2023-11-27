Столтенберг признал сложную ситуацию на фронте для ВСУ

НАТО продолжит оказывать помощь Киеву

Сложившаяся для Украины ситуация на линии соприкосновения является "очень тяжелой" – ВСУ несут колоссальные потери, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Комментируя текущий этап российско-украинского конфликта, политик попытался развеять пессимизм западных СМИ относительно провала контрнаступления ВСУ и в очередной раз призвал США и ЕС оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

"Ответственность НАТО заключается в том, чтобы дать Киеву как можно более сильную позицию", - пояснил глава альянса, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступательные операции ВСУ на ключевых направлениях фронта провалились. По его словам, отсутствие значимых успехов в контрнаступлении украинских войск – "плохой сигнал" для Киева.

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин указывал на изматывающий характер текущей стадии российско-украинского конфликта и подчеркивал, что успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

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