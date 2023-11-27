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Минюст Украины исключил возможность мирного соглашения с Россией без репараций

15:58
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Киев требует компенсации

Украина откажется от подписания мирного соглашения с Россией, если оно не будет предусматривать выплату Киеву репараций. Такое заявление сделала в понедельник, 27 ноября, заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра.
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Как отметила политик, Киев с западными партнерами работает над компенсационным механизмом, который может быть создан в рамках многостороннего международного соглашения и предусматривать организацию специальной комиссии и компенсационного фонда.

По утверждению замминистра, для получения компенсации иски к России будут подаваться по всему миру, в разных юрисдикциях и в разных судах, "везде, где есть активы Российской Федерации", сообщает РБК.

Ранее неоднократно звучала с Запада идея конфискации российских активов, заблокированных в западных странах в рамках рестрикций. Украина настаивает на получении этих средств якобы для восстановления страны после завершения боевых действий.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко выражал мнение, что заниматься восстановлением Украины в будущем придется Москве и Минску. Белорусский лидер заявил, что возглавляемая США коалиция западных стран не будет помогать Киеву в восстановлении экономического потенциала Украины из-за отсутствия заинтересованности в этом.

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