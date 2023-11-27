Шторм века: в нескольких регионах России бушует непогода

В Севастополе и Крыму для работников соцучреждений объявлен нерабочий день

Ненастье, которое обрушилось на Крым, уже назвали "шторм века". И это не красивые слова, а статистика. Ничего подобного за всю историю метеонаблюдений не фиксировали. Мощные порывы ветра более 35 метров в секунду и волны высотой до 8 метров, разбивающие даже железобетонные конструкции. Пик урагана позади, но трудные погодные условия сохраняться до середины недели.

В Севастополе разбита набережная у памятника затопленным кораблям, разрушен Хрустальный пляж. В "Арт-Бухте" волны повредили дельфинарий. В здании Института биологии южных морей штормом выбило окна. Пострадала библиотека и четыре лаборатории. Затоплен зал старейшего в России аквариума. Погибли порядка 800 пресноводных рыб с четырех континентов.

Волна под Севастополем подтопила 300 метров береговой линии. Уровень воды в реке Бельбек превысил критическую отметку. В зоне подтопления – несколько домов. В Балаклаве смыло знаменитый "Золотой пляж" вместе с летним кинотеатром. В Ласпи море словно закипело. Видя эту страшную и завораживающую картину, многие делают фото на память.

Этой ночью было приостановлено движение троллейбусов на трассе Симферополь - Ялта. На Ангарском перевале не только были обесточены мачты освещения, но и началась метель. Выпало до 20 сантиметров снега.

Вышедшее из берегов море затопило трассу Симферополь - Евпатория. Автобусы превратились в плавсредства. Вид из кабины - как из капитанской рубки корабля.

Спасатели до поздней ночи эвакуировали людей из прибрежных районов. Пострадавших разместили в пансионатах и у родственников. Штормовые волны просто выбивали стекла на первых этажах домов.

Эпицентр шторма постепенно сместился на восток. Волны высотой от 6 до 8 метров - в Краснодарском крае. "Сириус" в зоне подтопления. В Сочи вода подмыла фундамент и сломала пополам дом. В Адлере дерево чуть не придавило людей, ожидающих автобуса на остановке. Из-за непогоды самолеты заходили на посадку практически боком. Часть рейсов перенаправили в аэропорт Минеральных Вод. Несколько деревьев упали на железнодорожные пути, а на перегоне Лазаревское - Разъезд размыло полотно. Движение запустили по реверсивной схеме по уцелевшим путям, но пассажирам все равно было страшно.

Всю ночь в Новороссийске спасатели расчищали дороги. В Анапе набережная покрыта ветками и мусором, с домов сорвало обшивку. В районе Тамани с якоря сорвало сухогруз. И выбросило на мель в Витязево. На борту - 21 член экипажа из Сирии, Индии и Египта.

Штормит и на Азовском море. В Ейском районе из-за подтоплений эвакуируют местных жителей. В Геническе, Бердянске, Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге с домов летят крыши, падают деревья и выходит из берегов море.

В Минэнерго заявили, что в южных регионах России почти 2 миллиона человек остались без электроснабжения. Из-за ливней сохраняется угроза подъема уровня воды в реках, возможен сход селевых потоков. Есть опасность формирования смерчей. В Севастополе и Крыму для работников соцучреждений объявлен нерабочий день. В самых пострадавших районах введен региональный режим ЧС.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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