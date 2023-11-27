Украинский конфликт зашел в тупик

Транспортная война между польскими перевозчиками и их украинскими конкурентами переходит в новую стадию. Первые с сегодняшнего дня заблокировали один из пунктов пропуска на границе с восточным соседом и грозятся перекрыть все КПП. Вторые - в ярости демонстрируют черную неблагодарность Варшаве за всю ранее оказанную помощь.

"С нашей стороны это мирный протест. Мы без очереди пропускаем машины с гуманитарной помощью, а украинцы нападают на наши грузовики, портят наше имущество, уничтожают груз. Это просто дикость, что творится на их стороне", - заявил Бартош Ясински, член польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере перевозок.

Полицейские действительно могли бы c легкостью разблокировать границу, разогнав забастовщиков. Но что силовики, что власти на удивление лояльно относятся к происходящему. Анджей Дуда не берет трубку, когда ему звонит названный брат из Киева. Зеленский грозит подать на Варшаву в суд. Старый Свет молчит и поляков не осуждает. Вот и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выражает обеспокоенность: поддержки решений по Киеву в ООН добиваться все сложнее.

"Есть много стран, которые выступали против событий на Украине. Они чувствуют, что это не соответствует нашему отношению к Газе. Некоторые главы арабских стран выразились очень грубо, сказав, что мы, похоже, не ценим одинаково жизнь одних и других", - сказал Боррель.

То есть Запад прокололся из-за своей же лицемерной позиции по ситуации в секторе Газа и на Украине. Но с проторенной дорожки оголтелых обвинений России ни США, ни их вассалы из ЕС сворачивать не собираются. Когда вчерашние союзники уже практически открыто отправляют киевский режим и его лидера на скамейку запасных, приготовиться велено так называемым младоевропейским странам.

"Лично глава Пентагона Остин сказал, что если мы не поддержим Украину, то Россия победит и, уверяю вас, сказал он, она на этом не остановится. Следующими целями будут страны Балтии, Польши и другие соседи России. Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки - в том числе специалистов Пентагона", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

В отличие от главы Пентагона, активно осваивающего оборонные бюджеты Америки, экс-постпред США при НАТО заявил о тупике в стратегии Запада по конфликту на Украине.

"Вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе", - говорится в материале Politico.

Смириться с утратой территорий Киеву предлагает и американский дипломат, экс-президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас: "Идея о том, что Украина вернет 20 процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать. Из-за отсутствия успехов на поле боя западная поддержка будет продолжать снижаться".

Венгрия в очередной раз подтвердила свою позицию о блокировке новых траншей Украине. К мятежному Виктору Орбану присоединился и новый премьер Словакии Робер Фицо. После победы в Голландии ультраправой "Партии свободы" в их полку явно прибыло. Обещанные Нидерландами F-16 рискуют не долететь до Киева. А пикирующая со скоростью истребителя экономика Германии не оставляет режиму Зеленского никаких шансов.

Утешительный приз прибыл сегодня на Украину из Нидерландов. Украденное у крымских музеев скифское золото привезли на территорию Киево-Печерской лавры. На полуострове уверены: разворуют и перепродадут в частные коллекции. Если уж не гнушаются обкрадывать своих же военных. Сегодня в Киеве задержали офицеров ВСУ, которые перепродавали солдатские пайки в рестораны.

Дурное предзнаменование пришло с правого берега Днепра. Сильный ветер весьма символично разорвал расположенный на монументе "Родина-мать" самый большой в стране флаг на две части. Пользователи соцсетей шутят: получился флаг Бурятии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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