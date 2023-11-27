Необходимо найти золотую середину

Выход на границы 1991 года является недостижимым условием урегулирования украинского кризиса. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил бывший офицер Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, растущий дискомфорт в странах Запада свидетельствует о необходимости поиска альтернативных вариантов урегулирования российско-украинского конфликта.

"Нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года", - заключил Ступак, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания активной фазы боевых действий.

Между тем глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предположил, что "вьетнамский" сценарий – наиболее удачный для Москвы план урегулирования украинского кризиса. По его мнению, реализация этого сценария позволит не только свергнуть засидевшихся у власти неонацистов, но и освободить Украину от западной интервенции.

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