Перемирие продлено: свежие новости ближневосточного конфликта

С начала израильских ударов в секторе Газа погибли более 16 тысяч человек

До истечения перемирия между Израилем и ХАМАС оставалось около пяти часов, когда представители Катара заявили, что соглашение о продление режима прекращения огня достигнуто. В Тель-Авиве неоднократно подчеркивали, что готовы к такому шагу, если ХАМАС продолжит освобождать по десять заложников в сутки. На основе этих условий, сообщает агентство Reuters, в итоге и был достигнут компромисс.

"Продление предполагает освобождение 20 израильских заложников из числа тех, кто был захвачен ХАМАС во время нападения на юг Израиля 7 октября. В обмен на это будут освобождены 60 палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах", - сообщило агентство.

Безусловно, продление перемирия пойдет на пользу и простым жителям Газы, на территории которой сейчас - гуманитарная катастрофа. Ведь это соглашение подразумевает не только прекращение огня, но и доставку помощи, которая крайне необходима. Это понимают и в руководстве ХАМАС, соглашаясь на сделку с Израилем, где таким образом рассчитывают освободить всех заложников.

"В настоящее время около 184 человек по-прежнему удерживает ХАМАС в заложниках с 7 октября. В это число входят 14 иностранцев, а также ещё 80 израильтян с двойным гражданством", - сообщил Эйлон Леви, представитель правительства Израиля.

Среди них - в том числе граждане США, которых ХАМАС не спешит отдавать, что, конечно, не играет на руку Байдену.

"Он излучает оптимизм. Но учитывая, что при нескольких передачах заложников в списках отсутствовали американцы, американские чиновники говорят нам, что они разочарованы, но сохраняют надежду. Вместе с тем они не уверены, что вскоре ситуация может измениться и две женщины и четырехлетняя девочка с гражданством США окажутся на свободе", - рассказала Келли О'Доннелл, корреспондент NBC.

Неудачи США бросаются в глаза еще и на фоне эффективной работы российских дипломатов. Благодаря их усилиям ХАМАС в качестве жеста доброй воли на днях освободил гражданина России. И как подчеркнули в нашем МИДе, это лишь начало.

"Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность. В контакте со всеми вовлеченными сторонами продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе заложников - граждан России", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Для этого необходимо продолжение перемирия. И Москва, разумеется, поддерживает любые инициативы в этом направлении, продолжая при этом настаивать на полном прекращении огня. Потому как решение палестино-израильского конфликта лежит исключительно в дипломатической плоскости. А именно в создании независимого палестинского государства, с чем неожиданно согласились и в ЕС.

"Чтобы предотвратить попадание сектора Газа в руки неконтролируемых вооруженных группировок, которые могут дестабилизировать весь регион, начиная с Израиля, эта территория должна управляться государством, представляющим свой народ. Собственная безопасность Израиля требует создания палестинского государства в секторе Газа и на оккупированном Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим", - заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Однако в Израиле к этому явно не готовы. Власти еврейского государства неоднократно подчеркивали, что продление перемирия возможно лишь на десять дней. После чего боевые действия в секторе Газа будут продолжены. Нетаньяху говорил об этом неоднократно, подчеркивая, что движение ХАМАС должно быть уничтожено. С этим согласился и американский бизнесмен Илон Маск, которые посетил сегодня Израиль. Вместе с премьер-министром этой страны они осмотрели поселение, наиболее пострадавшее в результате атаки ХАМАС. Результатами работы израильской армии в секторе Газа перед Маском хвастаться не стали.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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