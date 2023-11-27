Мишустин рассказал о работе фонда "Круг добра"

Среди его приоритетных задач - организация лечения и реабилитации, закупка дорогостоящих медицинских изделий

Более миллиарда рублей до конца года правительство направит регионам на лечение детей с сахарным диабетом. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что у таких пациентов должны быть все необходимые лекарства и медицинские изделия. В следующем году поддержку увеличат до 4 миллиардов. Средства пойдут в том числе на закупку систем непрерывного контроля глюкозы.

Еще один приоритетный вопрос - системная помощь детям с тяжелыми заболеваниями. По поручению президента был создан фонд "Круг добра". Он помогает пациентам с редкими недугами.

"Среди его приоритетных задач - организация лечения и реабилитации, закупка дорогостоящих медицинских изделий, препаратов, в том числе зарубежных, еще не зарегистрированных в России. За три года поддержку получили уже более 23 тысяч пациентов. Сегодня направим свыше 33 млрд рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям и приобрести необходимые лекарства. Добавятся также новые уникальные методы терапии. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам больше ребят смогут получить своевременное лечение и возможность восстановиться после болезни", - указал премьер.

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