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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

19:31
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

В следующем году размер МРОТ увеличится на 18,5%

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на плановый период 2024-2026 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

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Согласно закону, в следующем году доходы федерального бюджета страны вырастут почти на 30%. При этом резервный фонд кабинета министров увеличится на 100 миллиардов рублей, в 2025-2026 годах – на 80 миллиардов рублей.

17 ноября депутаты Госдумы России приняли проект федерального бюджета до 2026 года. Документ предусматривает индексацию МРОТ в 2024 году на 18,5%. 22 ноября члены Совета Федерации одобрили законопроект.

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