Бывшему топ-менеджеру "Ростеха" дали 8 лет колонии за взятку в 66,8 млн

Суд назначил Лалетиной штраф в размере 133 миллионов рублей

Хамовнический суд Москвы признал бывшего топ-менеджера государственной корпорации "Ростех" Аллу Лалетину в получении многомиллионной взятки – она приговорена к восьми годам лишения свободы, сообщает корреспондент информагентства ТАСС.

Бывшему топ-менеджеру госкорпорации засчитают в счет срока время содержания в СИЗО – она находилась там с весны 2021 года. При этом столичный суд оштрафовал Лалетину на 133 миллиона рублей.

С февраля 2018-го по апрель 2019 года Алла Лалетина получила в общей сложности свыше одного миллиона долларов от бывшего генерального директора Новосибирского завода искусственного волокна Рустама Измайлова. По данным следствия, Измайлов каждый месяц переводил Лалетиной деньги. Взамен она обещала обеспечить финансирование программ модернизации его предприятия.

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