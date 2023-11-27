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Врач развеял мифы о лечении простуды "народными" продуктами

22:37
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Малина и мед обладают жаропонижающим эффектом

Эффективность "народных" продуктов в лечении простуды или ОРВИ не доказана – их можно применять лишь в профилактических целях. Об этом в интервью изданию Life рассказал терапевт Андрей Рябков.

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Врач отметил, что такие "народные" продукты, как малина и мед не только содержат огромное количество витаминов, но и обладают жаропонижающим эффектом.

"Однако вылечить полностью они не смогут", - указала Рябков.  

По его словам, на сегодняшний день каких-либо серьезных доказательств эффективности народных методов лечения простуды нет, но их вполне можно применять в профилактических целях.

Ранее врач-онколог Роман Евстратов предупредил лысеющих людей о рисках возникновения онкологических заболеваний наружного покрова. По словам специалиста, накапливающейся в клетках кожи ультрафиолет приводит к образованию доброкачественных и злокачественных опухолей.  

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